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1 січня 2024, 11:42

Зведені індекси акцій, валют та облігацій emerging markets зросли у 2023 році

Зведений індекс акцій компаній MSCI Emerging Markets, що розвиваються, завершує 2023 рік зростанням на 6,9% завдяки підйому фондових ринків в останній місяць на очікуваннях різкого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) наступного року. Про це пише Bloomberg.

Зведений індекс акцій компаній MSCI Emerging Markets, що розвиваються, завершує 2023 рік зростанням на 6,9% завдяки підйому фондових ринків в останній місяць на очікуваннях різкого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) наступного року.
Фото:depositphotos

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Як змінився emerging markets

Зведений індикатор валют emerging markets збільшився на 4,7%, що є максимальним зростанням з 2017 року, повідомляє агентство Bloomberg.

Валюти 13 країн, що розвиваються, зміцнилися до долара США цього року, десяти — подешевшали, зокрема, рубль, юань, турецька ліра та аргентинський песо.

Індекс облігацій emerging markets зріс максимально з 2020 року — на 6,3%.

Ключовими темами для ринків, що розвиваються, в 2024 році будуть динаміка інфляції і темпів економічного зростання, а також грошово-кредитна політика ФРС, зазначив Рікардо Адрог, який відповідає за ринки суверенних облігацій і валют emerging markets в Barings LLC.

«Активи ринків, що розвиваються, як і раніше, цікаві інвесторам, особливо враховуючи те, що курс долара, а також процентні ставки американських держпаперів, ймовірно, пройшли свій пік», — сказав експерт.

Доларовий індекс, що розраховується Bloomberg, упав майже на 3% у 2023 році — це найгірша динаміка з 2020 року.

Джерело: Мінфін
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