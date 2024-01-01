Зведені індекси акцій, валют та облігацій emerging markets зросли у 2023 році

Зведений індекс акцій компаній MSCI Emerging Markets, що розвиваються, завершує 2023 рік зростанням на 6,9% завдяки підйому фондових ринків в останній місяць на очікуваннях різкого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) наступного року. Про це пише Bloomberg.

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Як змінився emerging markets

Зведений індикатор валют emerging markets збільшився на 4,7%, що є максимальним зростанням з 2017 року, повідомляє агентство Bloomberg.

Валюти 13 країн, що розвиваються, зміцнилися до долара США цього року, десяти — подешевшали, зокрема, рубль, юань, турецька ліра та аргентинський песо.

Індекс облігацій emerging markets зріс максимально з 2020 року — на 6,3%.

Ключовими темами для ринків, що розвиваються, в 2024 році будуть динаміка інфляції і темпів економічного зростання, а також грошово-кредитна політика ФРС, зазначив Рікардо Адрог, який відповідає за ринки суверенних облігацій і валют emerging markets в Barings LLC.

«Активи ринків, що розвиваються, як і раніше, цікаві інвесторам, особливо враховуючи те, що курс долара, а також процентні ставки американських держпаперів, ймовірно, пройшли свій пік», — сказав експерт.