Курс валют на 1 січня: долар в банках подорожчав на 20 копійок, євро на 15 копійок

У понеділок, 1 січня, на готівковому ринку курс долара зріс на 18 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 30 копійок у купівлі та подорожчав на 40 копійок у продажу. Курс євро втратив 30 копійок у купівлі та додав 38 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,18−39,00 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 43,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−39,80, євро — 42,52−43,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,15−38,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,19−42,21 грн/євро.

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