Google сплатить $5 млрд у справі про стеження за користувачами в режимі інкогніто

Google погодився на врегулювання судового позову в США на суму $5 млрд. Компанію звинувачують у відстеженні дій користувачів, навіть коли вони використовували режим інкогніто, пише Reuters.

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Деталі

Компанія Alphabet, до якої належить Google, погодилася врегулювати позов, в якому стверджується, що вона таємно відстежувала використання інтернету мільйонів людей, які вважали, що переглядають вебсайти конфіденційно.

Розгляд судової справи, який мав відбутися 5 лютого 2024 року, призупинили після того, як адвокати Google та представники користувачів повідомили про досягнення попередньої домовленості.

У позові вимагалося щонайменше $5 млрд. Деталі угоди не розголошуються, але адвокати зазначили, що вони погодилися з умовами, які будуть представлені на затвердження суду у лютому 2024 року.

Позивачі стверджували, що аналітика, файли cookie та програми Google дозволяють компанії відстежувати їхню активність навіть у режимі інкогніто в Chrome та інших браузерах.

Передісторія

Позов проти Google був поданий у 2020 році і вимагає відшкодування збитків у розмірі не менше $5000 на кожного потерпілого.