Минулої доби українські захисники ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 360 010 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 січня 2024, 8:08
Втрати ворога за 31 грудня: 780 російських окупантів, 6 танків та 66 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 360010 (+780) осіб,
- танків — 5983 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 11087 (+17) од,
- артилерійських систем — 8482 (+18) од,
- РСЗВ — 943 (+0) од,
- засоби ППО — 625 (+2) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6657 (+66),
- крилаті ракети — 1709 (+0),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11330 (+38) од,
- спеціальна техніка — 1277 (+9).
Джерело: Мінфін
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