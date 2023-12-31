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31 грудня 2023, 12:01

НБУ оновив вимоги до платоспроможності, обліку договорів та захисту інформації страховиків

Національний банк встановив вимоги щодо платоспроможності страховиків, формування технічних резервів, обліку договорів страхування та захисту інформації. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк встановив вимоги щодо платоспроможності страховиків, формування технічних резервів, обліку договорів страхування та захисту інформації.
Фото: НБУ

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Зазначені вимоги відповідають нормам закону України «Про страхування», які базуються на принципах Директиви 2009/138/ЄС (Solvency IІ) і МСФЗ 17 «Страхові контракти».

Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика (затверджене постановою правління НБУ від 29 грудня № 201) визначає порядок розрахунку регулятивного капіталу та його складові, що є прийнятними для виконання вимог до капіталу платоспроможності й мінімального капіталу, а також вимоги до прийнятних активів страховика, зокрема на покриття технічних резервів.

Положення про порядок формування страховиками технічних резервів (затверджено постановою правління НБУ від 29 грудня № 203) встановлює вимоги до якості даних, що використовуються страховиком для розрахунку технічних резервів, правил агрегування договорів, переліку та методів формування технічних резервів, перевірки страховиком адекватності сформованих технічних резервів та достатності резервів збитків.

Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності зі страхування, та вимоги до захисту інформації страховика (затверджене постановою правління НБУ від 29 грудня № 204) визначає єдині вимоги до ведення обліку договорів страхування (перестрахування) та інших операцій зі страхування в електронному вигляді в інформаційних системах, а також підходи до захисту інформації в таких системах.

Зокрема, встановлено вимоги до обліку технічних резервів за укладеними договорами та ведення реєстру активів для покриття технічних резервів.

Нові вимоги до платоспроможності, обліку договорів та захисту інформації страховиків набирають чинності з 1 січня 2024 року. Водночас передбачено перехідний період для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до цих вимог до 30 червня 2024 року.

В НБУ зазначили, що до 1 січня 2027 року страховики будуть розраховувати капітал платоспроможності за спрощеним підходом з урахуванням показників страхових премій, страхових виплат, технічних резервів тощо, а окремі категорії (life-страховики та non-life-страховики зі значними обсягами діяльності) — мінімальний капітал за спрощеним підходом.

Джерело: Мінфін
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