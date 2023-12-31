Індекс олів'є: як за рік змінилася вартість салату

Фахівці українського сервісу доставки Zakaz.ua наприкінці року проаналізували у столичних супермаркетах ціни на продукти, що входять до складу популярного салату, та підрахували, скільки в середньому коштує українцям приготувати олів'є на сім'ю вдома.

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Загальна вартість продуктів

Найдорожчим компонентом салату стабільно лишається варена ковбаса (вартує в середньому 249 грн/кг) та огірки (коштують на вагу близько 99 грн/кг). Однак, порівнюючи з цінами минулого року вартість цих продуктів зросла несуттєво, на 2% та 4% відповідно.

Найбільше підскочили ціни на картоплю — майже втричі. У грудні 2022 року коштувала в середньому 8,50 грн/кг, тоді як зараз вартує близько 22 грн/кг. Також подорожчав зелений горошок — на 23%.

Своєю чергою ціни на яйця стали дешевші. Наразі середня їх вартість на поличках супермаркетів становить близько 58 грн за десяток, що на 9% нижче, аніж в грудні 2022 року. Водночас подешевшав майонез на 11%. Пачка соусу жирністю 72% та вагою 300 грамів коштує близько 35 грн, тоді як тогорічна ціна становила близько 40 грн. Причина цього явища проста: головний інгредієнт в складі майонезу — яйця — також став дешевше.

Цьогоріч приємно радують цінами морква та цибуля, що у грудні 2023 року коштують значно дешевше, ніж минулоріч. Ціна ріпчастої впала на 48%, коштує в середньому 15,90 грн/кг. Морква вартує 12,90 грн/кг, подешевшала на 41%.

Як змінилася собівартість приготування салату

Для визначення індексу олів'є 2023 року за основу взято класчиний та популярний в народі рецепт страви з інгредієнтами у розрахунку на загальну вагу 3 кг.

До його складу входять наступні компоненти: картопля, морква, яйця, свіжі або мариновані огірки, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, овочі, майонез.

У кінцевому підсумку з'ясувалось, що цього року приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 310 грн, тоді як станом на 28 грудня 2022 року коштувало близько 304 грн. Звідси маємо, що собівартість одного кілограма олів'є цього року обійдеться орієнтовно в 104 гривні.

Зазначимо, що вперше за три роки собівартість салату зросла лише на 2%, тоді як у грудні 2021 року вартість зросла на 21%, а у 2022 році на 45%. Така несподівано позитивна динаміка не може не радувати, враховуючи той факт, що значна частина святкових делікатесів продовжує дорожчати.

Скільки олів'є коштує у супермаркетах

Для тих, хто хоче заощадити час та не хоче самостійно готувати салат, завжди є можливість придбати одразу готову страву в популярних супермаркетах. Однак, коштуватиме таке задоволення від 174 до 295 грн за кілограм, залежно від складових продуктів салату та магазину ритейлера.

Індекс олів'є

Індекс олів'є — середня сума вартості, в яку обійдеться приготування салату за класичним рецептом до столу. Розраховується за аналогією до індексу борщу.