Нацбанк оновив порядок застосування заходів впливу до колекторів

Національний банк у межах імплементації норм закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» встановив пруденційні вимоги до небанківських фінансових установ для забезпечення їх платоспроможності та мінімізації ризиків у їхній діяльності. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зокрема, положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній визначено:

вимоги щодо достатності власного капіталу, мінімальний розмір якого визначатиметься з урахуванням видів та кількості послуг фінансової компанії;

норматив левериджу, який дасть змогу збалансувати використання фінансовими компаніями власних та залучених коштів і розраховуватиметься як відношення суми сплаченого статутного капіталу та резервного капіталу до зобов’язань фінансової компанії.

Зазначені вимоги затверджені постановою правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192 та наберуть чинності з 1 січня 2024 року. Фінансові компанії мають привести свою діяльність у відповідність до цих вимог до 1 липня 2024 року.

Положення про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій визначає:

пруденційну вимогу щодо утримання небанківським гарантом не менше 50 відсотків від мінімального розміру власного капіталу у високоліквідних активах (грошових коштах, державних облігаціях тощо);

пруденційні нормативи достатності (адекватності) капіталу (Н1), максимального ризику на одну особу або групу повʼязаних осіб (Н2), запасу ліквідності (Н3);

механізм включення субординованого боргу до регулятивного капіталу для цілей виконання нормативів Н1 та Н2.

Вимоги для гарантів затверджені постановою правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 191 та набирають чинності з 01 січня 2024 року. Для виконання нормативного значення Н1 буде запроваджено перехідний період до 1 квітня 2024 року. З цієї ж дати діятиме пруденційна вимога щодо утримання високоліквідних активів.

«Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг визначає порядок ухвалення Національним банком рішення про застосування заходів впливу за порушення законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості, інформування про таке рішення і організації відповідного документообігу», — йдеться в повідомленні НБУ.

Положення затверджено постановою правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 193, яка набирає чинності з 1 січня 2024 року.

З набуттям чинності положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг втрачає чинність постанова правління Національного банку України від 9 липня 2021 року № 78 «Про затвердження положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг» (зі змінами).