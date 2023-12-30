НБУ оновив вимоги до структури капіталу банків

Національний банк оновив вимоги до структури капіталу банків відповідно до норм закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи» (№ 1587-ІХ від 30 червня 2021 року). Ці норми визначають запровадження для банків нової (трирівневої) структури капіталу з 5 серпня 2024 року, повідомляє пресслужба регулятора.

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Положенням про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу визначається:

порядок розрахунку основного капіталу І рівня, додаткового капіталу І рівня, капіталу ІІ рівня, їх складові та вирахування з них;

вимоги до складових капіталу, за рахунок яких формується капітал;

порядок та умови отримання банком дозволу / погодження Національного банку щодо включення окремих складових до капіталу тощо.

Поетапне запровадження нових вимог

Передбачається поетапне запровадження нових вимог:

до 1 квітня 2024 року банки мають розробити внутрішні положення щодо визначення розміру регулятивного капіталу;

з 1 квітня до 1 липня 2024 року — провести тестові розрахунки та повідомити про їх результати НБУ;

з 5 серпня 2024 року — розпочати здійснення розрахунку регулятивного капіталу згідно з новими вимогами.

В НБУ зазначили, що запровадження нової структури капіталу є черговим вагомим кроком до наближення нормативно-правових актів Нацбанку у сфері регулювання банківської діяльності до стандартів Європейського Союзу.

«Впровадження нової структури капіталу для банків — вагомий крок для підвищення стійкості банківської системи та її конкурентоздатності. Враховуючи результати оцінки стійкості, поточний стан банків та поетапне запровадження нових вимог, ми впевнені, що банки з цим завданням впораються», — зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу затверджено постановою правління Національного банку від 28 грудня 2023 року № 196, яка набирає чинності 30 грудня 2023 року.