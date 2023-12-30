Трейдер заробив $2 млн на мемкоїні, біткоїн-майнери скоротили запаси криптовалюти: що нового на ринку

Трейдер заробив $2 млн на мемкоїні в мережі Solana

Невідомий трейдер заробив близько $2 млн на мемкоїні в мережі Solana. При цьому спочатку користувач вклав в актив 1 SOL ($62 на той момент).

5 грудня 2023 року трейдер придбав 43 млн SILLY через п’ять хвилин після відкриття торгів на токен. Купівля активу обійшлася йому в 1 SOL, а загальна кількість коштів на рахунку користувача на той момент становила лише 1,5 SOL.

Через кілька днів трейдер продав 33,34 млн SILLY за $528 000. Таким чином на його криптогаманці залишилося 9,76 млн SILLY. На момент написання новини актив торгується на рівні $0,1271, і в розпорядженні трейдера залишаються кошти на суму $1,2 млн.

Деякі користувачі соціальних мереж вважають, що йдеться про інсайдерську угоду. На їхню думку, трейдер не міг здійснити настільки вдалу угоду без доступу до закритої інформації. При цьому частина користувачів упевнені, що за операціями з цифровими активами стоїть розробник мемкоїна Silly Dragon.

Законодавці Південної Кореї за три роки купили та продали криптоактиви на $100 мільйонів

Комісія з боротьби з корупцією та захисту громадянських прав Південної Кореї опублікувала звіт щодо операцій із цифровими активами членів парламенту країни.

Згідно з наявною інформацією, відомство перевірило 298 чинних законодавців на предмет угод у криптосегменті. Перевірка охопила період з 2020 по 2023 рік.

За цей час члени парламенту придбали та продали криптоактиви на суму 125,6 млрд корейських вон (понад $97 млн).

При цьому аналіз показав, що лише 18 законодавців із 298 мають записи, що стосуються згаданої індустрії. Більша частина обсягу торговельних угод припадає на 11 членів парламенту.

Найбільшою популярністю серед законодавців користувався біткоїн. Однак у записах також значаться 107 інших криптоактивів, з якими проводилися угоди.

Біткоїн-майнери скоротили запаси криптовалюти

З жовтня 2023 року біткоїн-майнери почали активно скорочувати запаси першої криптовалюти, за даними Glassnode.

У період з 27 по 28 грудня 2023 року баланс компаній скоротився на 700 BTC. За минулі 2 місяці запаси першої криптовалюти біткоїн-майнерів знизилися на 12 700 BTC. Це сталося на тлі зростання котирувань з $30 000 до $44 000, після чого вартість активу зіткнулася з корекцією.

У соціальній мережі X (раніше Twitter) аналітик під ніком Ali вважає, що активність майнерів може перешкодити «бичачому» сценарію на ринку біткоїна. Він вказує на «значне» скорочення запасів компаній, що впливає на курс активу.

Засновник фонду Capriole Investments Чарльз Едвардс також підтверджує, що біткоїн-майнери активно продають свої активи. Завдяки нещодавньому ралі першої криптовалюти компанії змогли отримати значний дохід.

Водночас співзасновник фірми DecenTrader під ніком Filbfilb вважає, що незабаром ситуація із запасами біткоїн-майнерів може змінитися. На його думку, компанії почнуть накопичувати першу криптовалюту напередодні халвінгу.

BIT Mining знайшла покупця на майнінг-пул BTC.com за $5 мільйонів

BIT Mining Limited, що котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі, оголосила про продаж підконтрольного їй майнінг-пулу BTC.com. Покупцем виступила гонконзька компанія Esport — Win Limited.

Згідно з пресрелізом, вартість угоди склала $5 млн. Вона не зачіпає інші підприємства BIT Mining.

Продаж бізнесу підлягає схваленню з боку регуляторів. У компанії додали, що чистий операційний збиток напряму за весь 2022 рік становив $2,6 млн.

Акції компанії відреагували на новину зниженням на 13%. За даними MarketWatch, поточна ціна — $5,15.