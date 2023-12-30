Минулої доби українські захисники ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 358 270 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 грудня 2023, 9:01
Втрати ворога за 29 грудня: 750 російських окупантів, 16 танків та 88 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 358270 (+750) осіб,
- танків — 5969 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 11053 (+20) од,
- артилерійських систем — 8434 (+17) од,
- РСЗВ — 939 (+1) од,
- засоби ППО — 621 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6554 (+15),
- крилаті ракети — 1708 (+88),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11244 (+29) од,
- спеціальна техніка — 1260 (+6).
Джерело: Мінфін
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