Ціни на бензин та дизпальне впали за місяць на 3 гривні за літр

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 грудня 2023, 19:03

Ціни на бензин та дизпальне впали за місяць на 3 гривні за літр

За місяць, з 1 по 29 грудня, середня ціна у країні на бензин марки А-95 зменшилась на 2,84 грн/л і становить 51,48 грн/л, бензин А-95+ подешевшав на 2,98 грн/л — до 54,59 грн/л, а літр дизельного пального втратив 2,72 грн/л і тепер коштує в середньому 51,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє еnkorr.

За місяць, з 1 по 29 грудня, середня ціна у країні на бензин марки А-95 зменшилась на 2,84 грн/л і становить 51,48 грн/л, бензин А-95+ подешевшав на 2,98 грн/л — до 54,59 грн/л, а літр дизельного пального втратив 2,72 грн/л і тепер коштує в середньому 51,50 грн/л.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Мережі ОККО й WOG упродовж місяця скинули по 3 грн/л на бензини і 2 грн/л на дизельне пальне. І тепер А-95 і дизпальне на АЗК цих мереж продається за 54,99 грн/л, А-95+ - за 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, за грудень скинула ціни на бензин А-95 і ДП на понад 4 грн/л — до 49,26 грн/л (-4,24 грн/л) і 49,21 грн/л (-4,29 грн/л) відповідно, на А-95+ - на 2,50 грн/л — до 51,50 грн/л.

У мережі автозаправних станцій «Укрнафти» бензини просіли на 2.50 грн/л — до 49,40 грн/л (А-95) і 51,40 грн/л (А-95+) відповідно. Дизель скинув на літрі 3 грн — до 49,90 грн/л. На станціях U.GO за місяць бензини втратили в ціні 2 грн/л — до 50,37 грн/л (А-95) і 53,45 грн/л (А-95+). Дизель подешевшав на 1,86 грн/л — до 50,37 грн/л.

На АЗК UPG бензини подешевшали на 3,30 грн/л — до 50,60 грн/л (А-95) і 52,60 грн/л (А-95+), дизельне пальне — на 2,20 грн/л — до 50,70 грн/л.

У таких мережах як SOCAR, KLO, Amic і Shell звичайна «п'ятірка» здешевшала в межах 1,00−2,80 грн/л — до 51,99−56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - на 1,00−3,00 грн/л — до 52,99−58,99 грн/л, дизпальне — у межах 2,00−3,00 грн/л, до 51,99−55,99 грн/л.

Загалом же бензин А-95 подешевшав за місяць від 1,00 грн/л (Marshall, «Авантаж 7» та інші) до 5 грн/л («Укрпетроль») і тепер торгується у ціновому коридорі 48,00−56,99 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості за місяць втратила від 1,00 грн/л до 3,50 грн/л (Neftek), тож наразі її можна придбати за 51,50−58,99 грн/л.

Дизельне пальне теж дотримувалося тренду здешевшання і скинуло упродовж останнього місяця року від 1,00 грн/л (мережа Prime) до 4,80 грн/л («Катрал»), тож нині продається у межах 47,50−54,99 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 29 грудня 2023 р., грн/л:

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 грудня 2023, 19:34
#
Ну все — жизнь удалась!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами