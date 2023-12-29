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29 грудня 2023, 19:36

З 1 січня скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч — Шмигаль

Кабінет міністрів 29 грудня затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Кабінет міністрів 29 грудня затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів.
Фото: kmu.gov.ua

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«Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії», — зазначив очільник уряду.

Нова система, за словами прем'єр-міністра, охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить Україні зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Moonlighter
Moonlighter
29 грудня 2023, 19:41
#
«лише 30% — премії» — конечно прикольно было, каждый месяц выписывать себе +100% премии которые не облагаются налогом.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 грудня 2023, 20:01
#
«100% премии которые не облагаются налогом.»

Что за очередной бред…
И зарплата и премия облагаются как НДФЛ так и военным сбором
+
0
Dev1984
Dev1984
29 грудня 2023, 20:01
#
Все оподатковувалось… Крім премії є ще надбавки за інтенсивність… Тобто нижній ланці можуть давати 30/30, а вищій 100/100 + доплати за ранг і т.д.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 грудня 2023, 20:06
#
«З 1 січня скорочуємо кількість вакансій
державної служби майже на 20 тисяч — Шмигаль»

По штатному расписанию более 200тыс должностей.
Фактически работает всего 173 тыс госслужащих.
В штатном расписании урежут количество с 200тыс
до 180тыс должностей, а 173тыс госслужащих
как работали так и продолжат работать…
И ещё будет не заполнено около 7тыс вакансий…
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