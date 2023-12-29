Кабмін спростив для ветеранів і членів їх сімей призначення пільг на оплату комунальних послуг

Кабінет міністрів 27 грудня спростив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) для ветеранів війни і членів їх сімей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів.

«Через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою», — йдеться в повідомленні.

Відтак, за рішенням уряду, запроваджеється експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей.

Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем.

Читайте також: Знижка на комуналку та безоплатне лікування: які пільги передбачені для УБД у 2023 році

Цей порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг. А саме: