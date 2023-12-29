Після масованого ворожого обстрілу у чотирьох областях є відключення світла — Міненерго

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 грудня 2023, 13:12

Після масованого ворожого обстрілу у чотирьох областях є відключення світла — Міненерго

У п’ятницю, 29 грудня, після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерстві енергетики.

У п’ятницю, 29 грудня, після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключили 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти — близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти — 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів — майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

Планові відключення не передбачаються

У відомстві наголосили, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, планові відключення не передбачаються.

Атака по Україні

Варто зазначити, що сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років.

Постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами