Після масованого ворожого обстрілу у чотирьох областях є відключення світла — Міненерго

У п’ятницю, 29 грудня, після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерстві енергетики.

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Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключили 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти — близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти — 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів — майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

Планові відключення не передбачаються

У відомстві наголосили, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, планові відключення не передбачаються.

Атака по Україні

Варто зазначити, що сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років.

Постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.