Криптобіржа CatalX призупинила роботу та зростання вартості активів криптофондів: що нового на ринку

Криптобіржа CatalX призупинила торгівлю і виведення коштів

Канадська криптовалютна біржа CatalX заморозила торгівлю, операції із внесення та зняття коштів після «порушення безпеки». Про це йдеться у пресрелізі.

Керівництво підозрює, що в інциденті може бути причетний співробітник. Платформа визнала втрату частини криптовалютних активів, але не уточнила суму.

Компанія залучила до розслідування експертів Deloitte LLP.

21 грудня 2023 року Комісія з цінних паперів Альберти зажадала від компанії припинити торговельну діяльність і почала розслідування щодо платформи.

Аргентинцям можуть дозволити декларувати криптоактиви без зазначення джерела їхнього походження

27 грудня 2023 року до Національного конгресу Аргентини внесли на розгляд законопроєкт «Про основи та відправні точки свободи аргентинців». Серед іншого, він містить певні поправки до Податкового кодексу, що стосуються криптоактивів.

Вони викладені в розділі, присвяченому «регуляризації» активів. Жителям країни пропонується задекларувати активи, зокрема й криптовалютні, без необхідності вказувати джерело їхнього походження.

Ті, хто скористаються цією можливістю до кінця березня 2024 року, заплатять фіксований збір у розмірі 5% від отриманого доходу. Якщо інвестор заповнить декларацію пізніше, ставка буде вищою. З квітня до кінця червня 2024 року — 10%, до вересня і пізніше — 15%.

На думку авторів законопроєкту, це дасть змогу частково вивести доходи резидентів із тіньового сектора.

Наприкінці грудня 2023 року влада Аргентини видала указ «Основи реконструкції аргентинської економіки». Серед іншого, він дає змогу укладати контракти в тих активах, які не визнані платіжним засобом у країні.

За словами міністра закордонних справ Аргентини Діани Мондіно, контрагенти на локальному ринку можуть вести взаєморозрахунки як у біткоїнах, так і в «літрах молока і кілограмах м’яса».

Криптовалютні хедж-фонди заробили цього року 44% — Bloomberg

За підсумками минулих 12 місяців криптовалютні хедж-фонди зафіксували середній приріст вартості активів у 44%, відновившись після спаду на 55% у 2022 році. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника Pantera Capital, фонд ліквідних токенів компанії зріс майже на 80%. Однією з найбільших позицій установи є монета dYdX. Частка біткоїна та Ethereum у сукупності становить менше ніж 40%.

Stoka Global, який інвестує переважно в альткоїни, станом на 30 листопада додав 268%.

Хоча середня прибутковість хедж-фондів далека від показника біткоїна в 150%, багато учасників галузі очікують прискореного зростання напряму в майбутньому.

Завдяки позитивній динаміці першої криптовалюти потенційні інвестори знову «відповідають на телефонні дзвінки від керуючих фондами, оскільки хеджування залишається дешевим», додав він.

Журналісти Bloomberg наголосили, що індекс криптофондів продемонстрував найбільш вражаючу продуктивність порівняно з іншими традиційними стратегіями, які вони відстежують.

Боржники FTX запропонували оцінити претензії клієнтів за ринковими цінами 2022 року

27 грудня 2023 року боржники біржі FTX подали заяву до суду США у справах про банкрутство. У ній ідеться про «справедливу і розумну оцінку» претензій користувачів, засновану на ринкових цінах від 11 листопада 2022 року.

У пропозиції вказані ціни на близько 500 цифрових активів на момент, коли FTX подала заяву про банкрутство.

«План передбачає розрахунок претензій щодо цифрових активів шляхом конвертації вартості активу в грошові кошти на дату подачі заяви з використанням ставок, зазначених у таблиці конвертації цифрових активів, і здійснення розподілів у грошовій формі», — йдеться у пропозиції.

Зокрема, боржники запропонували оцінити біткоїн по $16 871, Ethereum по $1258, а токен SOL по $16,24. Зазначимо, на момент написання статті біткоїн торгується поблизу $42 500, а Ethereum — по $2350. З моменту подання заяви про банкрутство монета SOL зросла майже в 7 разів і торгується по $107, за даними TradingView.

Згідно із заявою, боржники використовували дані аналітичного сервісу Coin Metrics для оцінки вартості цифрових активів. Сторони, які беруть участь у справі про банкрутство, можуть подати заперечення до 11 січня 2024 року. Слухання у цій справі призначено на 25 січня. Клопотання про видачу наказу про оцінку вимог кредиторів на основі запропонованих цін очікує схвалення суду.

Деякі клієнти FTX заперечили проти запропонованого плану. Один із них назвав таку оцінку «шахрайством» і заявив, що справа може затягнутися на кілька років.