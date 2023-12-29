Курс валют на 29 грудня: долар та євро на готівковому ринку подорожчали на 40 копійок

У п'ятницю, 29 грудня, на готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 40 копійок у продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та на 40 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,80 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,72−38,95, євро — 42,60−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,07−38,09 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,13−42,14 грн/євро.

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