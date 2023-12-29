З початку 2023 року українці придбали 191 тисячу вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону — це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період. Про це повідомляє Укравтопром.
29 грудня 2023, 9:01
Українці цьогоріч купили майже 200 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордону. Найпопулярніші моделі
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Середній вік вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.
Із загальної кількості найбільшу частку становили бензинові авто — 45%, далі йдуть дизельні авто 33%, електромобілі — 14%, авто з ГБО — 5% та гібриди — 3%.
Найпопулярніші моделі
За даними асоціації, найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що у 2023 році перейшов на українську реєстрацію, був Volkswagen Golf.
Водночас лідер серед дизельних та авто з ГБО — Renault Megane.
В сегменті електромобілів першість за Nissan Leaf.
А у сегментів гібридів лідирує Ford Fusion US.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі