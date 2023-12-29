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29 грудня 2023, 9:01

Українці цьогоріч купили майже 200 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордону. Найпопулярніші моделі

З початку 2023 року українці придбали 191 тисячу вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону — це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період. Про це повідомляє Укравтопром.

З початку 2023 року українці придбали 191 тисячу вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону — це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
Фото: pixabay.com

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Середній вік вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

Із загальної кількості найбільшу частку становили бензинові авто — 45%, далі йдуть дизельні авто 33%, електромобілі — 14%, авто з ГБО — 5% та гібриди — 3%.

Найпопулярніші моделі

За даними асоціації, найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що у 2023 році перейшов на українську реєстрацію, був Volkswagen Golf.

Водночас лідер серед дизельних та авто з ГБО — Renault Megane.

В сегменті електромобілів першість за Nissan Leaf.

А у сегментів гібридів лідирує Ford Fusion US.

Джерело: Мінфін
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