Минулої доби українські захисники ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 357 520 військових убитими. Про цесвідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 грудня 2023, 8:28
Втрати ворога за 28 грудня: 850 російських окупантів, 13 танків та 36 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
- особового складу — близько 357520 (+850) осіб,
- танків — 5953 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 11033 (+18) од,
- артилерійських систем — 8417 (+26) од,
- РСЗВ — 938 (+3) од,
- засоби ППО — 620 (+3) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6539 (+36),
- крилаті ракети — 1620 (+0),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11215 (+35) од,
- спеціальна техніка — 1254 (+7)
Джерело: Мінфін
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