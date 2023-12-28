Курс валют на вечір 28 грудня: на міжбанку долар та євро продовжують стрімко йти вгору

До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу. Євро подорожчало на 26 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 28 грудня Закриття 28 грудня Зміни долар 37,80/37,83 38,07/38,09 27/26 євро 42,02/42,04 42,28/42,29 26/25

Обсяг торгів на основному майданчику міжбанку Bloomberg сьогодні, 28 грудня, становив $344,9 млн. Основний продавець — НБУ (70−80% усіх продажів валюти за четвер на торгах).

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,85−38,40 грн. Євро купують за 41,75 грн, а продають за 42,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,84, євро — 42,50−42,90 грн.

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