До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу. Євро подорожчало на 26 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 28 грудня: на міжбанку долар та євро продовжують стрімко йти вгору
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Відкриття 28 грудня
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Закриття 28 грудня
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Зміни
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37,80/37,83
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38,07/38,09
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27/26
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42,02/42,04
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42,28/42,29
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26/25
Обсяг торгів на основному майданчику міжбанку Bloomberg сьогодні, 28 грудня, становив $344,9 млн. Основний продавець — НБУ (70−80% усіх продажів валюти за четвер на торгах).
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,85−38,40 грн. Євро купують за 41,75 грн, а продають за 42,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,84, євро — 42,50−42,90 грн.
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