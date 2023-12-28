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28 грудня 2023, 18:12

Зовнішнє фінансування бюджету: Головні кредитори та донори України у 2023 році

Від міжнародних партнерів на фінансування бюджету у поточному році надійшло $42,6 млрд, в тому числі у грудні близько $5 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, повідомляє голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Від міжнародних партнерів на фінансування бюджету у поточному році надійшло $42,6 млрд, в тому числі у грудні близько $5 млрд.
Фото: pixabay.com

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Топ-5 кредиторів/донорів, на яких припадає 95% всього зовнішнього фінансування у 2023 році:

  • ЄС — $19,68 млрд (позика);
  • США — $10,95 млрд (грант);
  • МВФ — $4,48 млрд (позика);
  • Японія — $3,63 млрд (позика під гарантію і грант);
  • Канада — $1,76 млрд (позика).

Гранти (безповоротна допомога) склали 27% від всього зовнішнього фінансування бюджету. Їх переважну частину (94%) надали США.

За словами Гетманцева, грудень став другим місяцем за обсягами надходжень у поточному році (найбільше було тільки у квітні). Це прискорення дозволило:

Закрити майже всю потребу у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік.

«Нагадаю, що вона спочатку оцінювалась у $42,3 млрд, після жовтневих змін до бюджету зросла до близько $44,5 млрд. Отже, маємо достатній рівень зовнішнього фінансування з врахуванням активізації розміщення ОВДП під кінець року», — заявив він.

Гетманцев зазначив, що також слід враховувати, що частина планових видатків традиційно недофінансується. У 2013 — 2022 рр. середній рівень виконання плану за видатками загального фонду складав 97%, в тому числі у 2022 — 92% (за 11 місяців 2023 року — 93%).

Створити певний запас ліквідності для проходження основних бюджетних платежів у перші 2 місяці року, допоки не надійде основне фінансування від ЄС та США.

Все зовнішнє бюджетне фінансування з початку війни склало $73,7 млрд. За рахунок цих кошті здійснювалось покриття пріоритетних невійськових видатків бюджету, насамперед, на соціальну сферу і відновлення від наслідків війни.

Джерело: Мінфін
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