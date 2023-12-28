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28 грудня 2023, 12:34

Україна подає позов про конфіскацію активів компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet

Міністерство юстиції України за матеріалами Державного бюро розслідувань подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави активів ТОВ «Роял Пей» у вигляд цінних паперів і грошових коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Міністерство юстиції України за матеріалами Державного бюро розслідувань подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави активів ТОВ «Роял Пей» у вигляд цінних паперів і грошових коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364−1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Зв'язок з 1xBet

Під час розслідування правоохоронці встановили пов’язаність компанії Sia Royal Pay Europe з російським букмекером 1xBet, представленим в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія».

Указом президента України Володимира Зеленського введене в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до юридичної особи-нерезидента Sia Royal Pay Europe строком 5 років.

Своєю чергою, до ТОВ «Твоя беттінгова компанія» указом президента та рішенням РНБО запроваджені санкції строком 50 років.

Також підтверджено, що на українських банківських рахунках Sia Royal Pay Europe перебувають кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті.

На підставі ухвал суду накладені арешти на ці кошти, які ДБР влітку цього року передало в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

На цей час процентний дохід від управління цими активами, розміщеними на депозиті в державній банківській установі, становить майже 43 млн грн. Однак цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії.

Саме тому ДБР у межах чинного законодавства ініціювало 100% стягнення активів Sia Royal Pay Europe у дохід держави відповідно до норм закону України «Про санкції».

Джерело: Мінфін
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