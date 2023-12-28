Курс валют на 28 грудня: долар та євро різко пішли вгору

У четвер, 28 грудня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 18 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Курс євро зріс на 20 копійок у купівлі та на 38 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,45, євро — 42,10−42,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,80−37,83 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,02−42,04 грн/євро.

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