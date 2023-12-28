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28 грудня 2023, 11:00

Кабмін збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців

Уряд збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Таке рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів 27 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Уряд збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.
Фото: НБУ

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«Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців — за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю», — заявила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня — 8000 грн.

«Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з-поміж осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника», — пояснила Бережна.

Джерело: Мінфін
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