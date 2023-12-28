Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 356 670 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 грудня 2023, 8:28
Втрати ворога за 27 грудня: 920 російських окупантів, 27 танків та 32 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 356670 (+920) осіб,
- танків — 5940 (+27) од,
- бойових броньованих машин — 11015 (+42) од,
- артилерійських систем — 8391 (+15) од,
- РСЗВ — 935 (+1) од,
- засоби ППО — 617 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6503 (+32),
- крилаті ракети — 1620 (+0),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11180 (+40) од,
- спеціальна техніка — 1247 (+7).
Джерело: Мінфін
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