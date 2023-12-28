«Роскосмос» втратив майже $2 мільярди через санкції

Російська державна корпорація «Роскосмос» втратила 180 млрд рублів ($1,96 млрд) після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Про це розповів голова корпорації Юрій Борисов, повідомляє «Коммерсант».

За його словами, галузь сильно постраждала від впливу західних санкцій та втратила великий обсяг експорту.

«З 230 млрд руб. контрактів 180 млрд припадало на так звані „недружні“ країни — це й постачання двигунів, це й пускові послуги. Тому 180 млрд, по суті, у нас пішли з обсягу експортного виторгу», — сказав Борисов.

За його словами, що за підсумками 2023 року «Роскосмос» залишиться збитковим.

«Цього року остаточні підсумки ми ще підіб'ємо, але сподіваюся, що в найближчі кілька років, два-три роки, ми зуміємо вивести галузь на беззбиткову, прибуткову (роботу, — ред.)», — сказав Борисов.

За його словами, після перерахунку, у 2022 році вдалося знизити збиток до 17,3 млрд руб. Він також зазначив, що консолідований виторг галузі у 2023 році зріс на 24 млрд руб. у порівнянні з минулим роком.