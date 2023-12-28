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28 грудня 2023, 9:32

«Роскосмос» втратив майже $2 мільярди через санкції

Російська державна корпорація «Роскосмос» втратила 180 млрд рублів ($1,96 млрд) після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Про це розповів голова корпорації Юрій Борисов, повідомляє «Коммерсант».

Російська державна корпорація «Роскосмос» втратила 180 млрд рублів ($1,96 млрд) після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Фото: pixabay.com

За його словами, галузь сильно постраждала від впливу західних санкцій та втратила великий обсяг експорту.

«З 230 млрд руб. контрактів 180 млрд припадало на так звані „недружні“ країни — це й постачання двигунів, це й пускові послуги. Тому 180 млрд, по суті, у нас пішли з обсягу експортного виторгу», — сказав Борисов.

За його словами, що за підсумками 2023 року «Роскосмос» залишиться збитковим.

«Цього року остаточні підсумки ми ще підіб'ємо, але сподіваюся, що в найближчі кілька років, два-три роки, ми зуміємо вивести галузь на беззбиткову, прибуткову (роботу, — ред.)», — сказав Борисов.

За його словами, після перерахунку, у 2022 році вдалося знизити збиток до 17,3 млрд руб. Він також зазначив, що консолідований виторг галузі у 2023 році зріс на 24 млрд руб. у порівнянні з минулим роком.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
innapcholko
innapcholko
28 грудня 2023, 9:40
#
Так в РФ считают в рублях — к чему такой заголовок?
+
0
KValera
KValera
28 грудня 2023, 11:29
#
Innapcholko. Читать не умеешь? В статье и в рублях указано
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