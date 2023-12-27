Курс валют на вечір 27 грудня: на міжбанку євро різко зросло, долар теж піднявся

До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі й на 29 копійок у продажу. Євро зросло на 53 копійки у купівлі та на 54 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 27 грудня Закриття 27 грудня Зміни долар 37,52/37,54 37,80/37,83 28/29 євро 41,43/41,44 41,96/41,98 53/54

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,12 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,17−38,30, євро — 41,90−42,10 грн.

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