До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі й на 29 копійок у продажу. Євро зросло на 53 копійки у купівлі та на 54 копійки у продажу.
27 грудня 2023, 17:31
Курс валют на вечір 27 грудня: на міжбанку євро різко зросло, долар теж піднявся
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Відкриття 27 грудня
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Закриття 27 грудня
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Зміни
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37,52/37,54
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37,80/37,83
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28/29
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41,43/41,44
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41,96/41,98
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53/54
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,12 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,17−38,30, євро — 41,90−42,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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