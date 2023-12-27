У застосунку monobank стала доступна автооплата lifecell

Абоненти мобільного оператора lifecell, які є клієнтами monobank , тепер можуть налаштувати автоматичну оплату за тарифом через платіжний застосунок — у разі зміни тарифу чи його вартості сума та (або) дата наступної оплати оновлюються автоматично. Про це повідомляє пресслужба lifecell.

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Всі зміни можна буде побачити в застосунку My lifecell у розділі Автооплата та у застосунку monobank у розділі «Мобільний зв’язок» — Автооплата lifecell.

Як це працює

За один день до дати оплати пакету послуг після 20:00 з банківського рахунку monobank буде зніматись сума, що відповідає вартості тарифу та додаткової суми поповнення рахунку (за бажанням, якщо абонент її встановить).

Наступна автоматична оплата відбудеться через чотири тижні або через 30 днів — згідно з умовами пакету послуг і без комісії. Коли абонент перезамовить пакет послуг раніше, дата наступної оплати автоматично оновиться й повторного зняття коштів не станеться.

Чим автооплата відрізняється від звичного автопоповнення

Сума коштів резервується виключно на оплату тарифу і не може піти на інші платежі.

Списання коштів з картки відбувається за один день до оплати пакета послуг за тарифом.

Не потрібно змінювати налаштування автооплати при зміні тарифу чи його вартості, а також при перезамовленні пакета послуг за тарифом.

Як налаштувати послугу «Автооплата» в застосунку monobank

Увійдіть в застосунок monobank.

Перейдіть в розділ «Ще» і оберіть «Мобільний звʼязок».

Оберіть «Підключити автооплату lifecell».

Оберіть картку для здійснення автоматичної оплати. В цьому ж розділі можна і відключити автооплату.

Або ж можна перейти за лінком і підключити автооплату.