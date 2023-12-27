Ціна газу в Європі злетіла на 8% через напруженість на Близькому Сході

Біржові ціни на газ у Європі зростають через ризик розширення воєнних дій на Близькому Сході. Ціни зросли на 7% після того, як удари США по іракських об'єктах і нові атаки бойовиків-хуситів на судна в Червоному морі посилили побоювання того, що ситуація на Близькому Сході стає все більш нестабільною, пише Bloomberg.

Через Червоне море доставляють вантажі до Європи судна, що йдуть до Середземномор'я Суецьким каналом. За даними відстеження суден Bloomberg, деякі судна, що перевозять скраплений природний газ, для обходу Червоного моря змінили маршрути на більш тривалі рейси тривалістю більше місяця.

Роль Суецького каналу

За останні два роки Суецький канал став основним маршрутом світової торгівлі скрапленим природним газом. Як повідомляло агентство, країни Європи використовують його як основну заміну трубопровідного російського газу.

Роль Суецького каналу зросла цього року через перевантаженість Панамського каналу, через Суець тепер нерідко змушені йти і судна, які везуть вантажі до країн Південно-Східної Азії.

Проте ціни на газ у Європі останніми днями змінювалися у відносно вузькому діапазоні. Великі запаси у підземних сховищах газу (ПСГ) та відносно низький попит підвищили впевненість ринку в тому, що регіон зможе комфортно пережити цей опалювальний сезон. Очікується, що погода у більшості Європи залишиться м'якою до початку січня, що означає зниження попиту на газ для опалення, повідомило агентство.

Проте у 2024 році ринок газу чекають на кілька «бичачих» ризиків, таких як геополітична напруженість, включаючи ризик припинення транзиту Червоним морем, попередили в консалтинговій компанії Timera Energy.

Аналітики ING не чекають помітного зниження цін на газ на хабі TTF найближчим часом через можливі стрибки попиту та труднощі з нарощуванням пропозиції ЗПГ у короткостроковій перспективі. Однак, ближче до кінця 2024 року на світових газових ринках почнуть з'являтися нові експортні потужності ЗПГ, що дозволить ЄС збільшити імпорт газу, попередили експерти.