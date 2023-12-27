За місяць курс METIS зріс на 300%, Mt. Gox виплатила клієнтам подвійну компенсацію: що нового на ринку

Курс METIS зріс на 300% за місяць

В грудні 2023 року організація MetisDAO запустила фонд розвитку екосистеми з бюджетом у 4,6 млн METIS (близько $100 млн на той момент). На тлі цього показники мережі та ціна токена стрімко підскочили. Про це заявив експерт у сфері DeFi Тор Хартвігсен.

З 18 грудня 2023 року ціна активу зросла з $22,4 до $83 на піку, згідно з TradingView. Потім курс відкотився до $79,2.

За місяць приріст склав майже 308%. Однак ціна активу все ще нижча за ATH, встановленого на рівні в $135 у березні 2022 року.

Обсяг заблокованих активів (TVL) мережі також зріс. З початку грудня 2023 року показник підскочив із $27,7 млн до $51,17 млн.

У своїй публікації Хартвігсен послався на приклад запуску аналогічної ініціативи проєктом Avalanche. За його словами, завдяки фонду розвитку ціна AVAX зросла у вісім разів, тож поточні показники Metis — не межа.

Mt. Gox помилково виплатила клієнтам подвійну компенсацію

Частина клієнтів збанкрутілої криптовалютної біржі Mt. Gox унаслідок помилки отримала подвійну компенсацію. Компанія запросила повернення коштів у користувачів.

21 грудня 2023 року з’явилася інформація, що Mt. Gox, яка зазнала краху, почала виплачувати клієнтам компенсації. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, їм нарахували виплату за біткоїни, заблоковані на біржі майже десять років тому.

Пізніше на форумі Reddit деякі користувачі заявили про отримання подвійної компенсації від біржі. Представники Mt. Gox розіслали таким клієнтам листи з повідомленням про «системний збій» і проханням повернути частину коштів.

Проблема з помилковими виплатами викликала неоднозначну реакцію у громадськості. Деякі клієнти запропонували представникам біржі пройти процедуру верифікації KYC і почекати 10 років, перш ніж вони зможуть отримати кошти назад. Таким чином вони провели паралель зі збанкрутілою компанією.

Нагадаємо, Mt. Gox закрилася у 2014 році після хакерської атаки, яка призвела до збитків у 850 000 BTC (понад $36 млрд). У листопаді 2023 року довірчий управитель компанії Нобуакі Кобаяші заявив про наміри компанії почати виплату компенсацій наприкінці року.

Thunder Terminal зазнала злому на $190 000

Децентралізована торгова платформа Thunder Terminal зіткнулася з хакерською атакою, унаслідок якої зловмисник вивів 86,5 ETH (близько $190 000).

На інцидент звернув увагу ончейн-детектив під ніком ZachXBT у своєму Telegram-каналі. За його словами, хакер переказав кошти через екосистему Railgun.

Пізніше представники Thunder випустили заяву, зазначивши, що приватні ключі не постраждали.

«Постраждали тільки 114 гаманців із більш ніж 14 000. Кошти в безпеці. Ми зупинили атаку менш ніж за 9 хвилин», — йдеться в пості платформи.

В окремому звіті про інцидент Thunder повідомив, що атака сталася через запити на виведення коштів, які «сервер вважав авторизованими через витік сеансових токенів». Команда також підтвердила втрату близько 86,5 ETH і 439 SOL (близько $47 800).

«Усі вкрадені кошти будуть повернуті в повному обсязі, а постраждалим користувачам надано 0% комісія і $100 000 у вигляді кредитування», — зазначила команда проєкту.

При цьому зловмисник в ончейн-записці назвав пости Thunder «абсолютною брехнею». Він попередив, що в його розпорядженні перебувають усі призначені для користувача дані.

У ЦБ Індії розповіли про ризики впровадження криптовалют

Резервний банк Індії (RBI) висловив сумніви з приводу можливої інтеграції криптовалют у фінансову систему країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Регулятор вважає, що цифрові активи не мають економічного потенціалу, загрожують макроекономічній стабільності та становлять високі ризики для країн, що розвиваються. Представники RBI додали, що криптовалюту в кращому випадку можна розглядати як інструмент для азартних ігор.

Згідно із заявою ЦБ Індії, цифрові активи порушують валютний суверенітет країни і сприяють незаконній діяльності — такій, як відмивання грошей і фінансування тероризму. Джерело стверджує, що Індія може піти на більш суворі правила для захисту економіки — зокрема на повну заборону криптовалют.

«Уряд не може ігнорувати побоювання RBI під час ухвалення рішення про криптовалюти, оскільки він відповідає за грошово-кредитну стабільність в Індії», — сказав представник RBI.

У своїй заяві регулятор високо оцінив потенціал впровадження цифрової валюти центрального банку (CBDC). Однак він вважає, що криптоактиви не варто порівнювати з CBDC через пов’язані з ними ризики.

«Індія не повинна піддавати свій народ і свої фінансові системи непотрібним ризикам. Впровадження CBDC покликане просувати технологію в безпечніший спосіб», — йдеться в заяві RBI.

Регулятор додав, що запуск цифрової рупії створює низку додаткових можливостей і зменшує витрати на обробку, друк та управління логістикою готівки. За даними RBI, CBDC є корисним інструментом, що стимулює цифрову економіку Індії, яка швидко розвивається.

Нагадаємо, у липні 2023 року індійський регулятор допустив проведення міжнародних платежів за допомогою цифрової рупії. У серпні Індія підтримала регулювання криптовалютного ринку на правах голови G20 і закликала створити єдині правила для цієї сфери.