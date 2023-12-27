Курс валют на 27 грудня: долар в обмінниках підскочив на 13 копійок

У середу, 27 грудня, на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 13 копійок, а у продажу 7 копійок. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,11 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,13−38,17, євро — 41,75−41,94 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,52−37,54 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,43−41,44 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.