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27 грудня 2023, 10:15

Індекс Еспресо виріс у 2 рази за останні роки

30 гривень вартує філіжанка еспресо в середньому по Україні. Про це повідомляє компанія Опендатабот, посилаючись на дослідження Індексу Еспресо від Poster POS.

30 гривень вартує філіжанка еспресо в середньому по Україні.
Фото: depositphotos

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Як змінився індекс

Індекс Еспресо в Україні за останні роки виріс удвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн наприкінці 2023. Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий скачок ціни.

Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року.

Де найдорожча кава

Найдорожче філіжанка кави стане на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн). Натомість найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині — по 24 грн відповідно.

Що таке Індекс Еспресо

Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях.

Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Джерело: Мінфін
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