Минулої доби українські захисники ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 355 750 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 грудня 2023, 8:15
Втрати ворога за 26 грудня: 790 російських окупантів, 14 танків та 2 ракети
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Втрати ворога
- особового складу — близько 355750 (+790) осіб,
- танків — 5913 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 10973 (+17) од,
- артилерійських систем — 8376 (+10) од,
- РСЗВ — 934 (+0) од,
- засоби ППО — 616 (+2) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6471 (+13),
- крилаті ракети — 1620 (+2),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11140 (+31) од,
- спеціальна техніка — 1240 (+1)
Джерело: Мінфін
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