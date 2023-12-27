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27 грудня 2023, 8:34

Статки Чанпэна Чжао в 2023 році зросли на $25 мільярдів

Очікуваний обсяг особистого капіталу засновника та ексглави Binance Чанпена Чжао (CZ) збільшився до $37,2 млрд на тлі відновлення криптовалютного ринку, звернули увагу в Bloomberg.

Очікуваний обсяг особистого капіталу засновника та ексглави Binance Чанпена Чжао (CZ) збільшився до $37,2 млрд на тлі відновлення криптовалютного ринку, звернули увагу в Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінилося стан ексглави BinanceПоказник далекий від максимуму $96,6 млрд, зафіксованого в січні 2022 року, а також не втримався на червневій позначці трохи вище $50 млрд.
Фото: happycoin.club

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилося стан ексглави Binance

Показник далекий від максимуму $96,6 млрд, зафіксованого в січні 2022 року, а також не втримався на червневій позначці трохи вище $50 млрд.

Однак із січня статки CZ виросли майже на $25 млрд. Він очолив список криптомільярдерів, чиї передбачувані чисті активи збільшилися за рік.

Читайте: Розв'язка ситуації навколо Binance позитивна для біржі та криптоіндустрії — JPMorgan

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, свій капітал серйозно відновили:

  • CEO Coinbase Браян Армстронг — на $5,8 млрд, до $7,2 млрд;
  • співзасновник біржі Фред Ерсам — на $1,8 млрд, до $2,5 млрд;
  • засновник DCG Баррі Сілберт — на $1,5 млрд, до $2 млрд.
  • засновники Gemini Тайлер та Кемерон Вінклвоси — на $1,4 млрд, до $2,7 млрд.

Річний приріст статку Чжао більш ніж уп'ятеро перевищив суму $4,3 млрд, яку Binance погодилася виплатити в рамках угоди з Мін'юстом США в листопаді.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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