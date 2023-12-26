Держава заборгувала банкам 5 мільярдів компенсації за пільгові кредити для бізнесу — Гетманцев

Борг держави перед банками з компенсації відсотків за програмою пільгового кредитування для бізнесу «Доступні кредити 5−7-9%» до кінця року сягне 5 млрд грн. Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Він нагадав, що у 2023 році програма пільгового кредитування бізнесу зазнала низки трансформацій: всі кредити розділені на інвестиційні і обігові (із підвищеними ставками), змінився перелік пріоритетних галузей і напрямів.

«Утім цей перелік залишається досить широким, а фокус програми, яка раніше була орієнтована на малий та середній бізнес, розмився. Це призвело до збільшення видатків за програмою, зростанню заборгованості по виплатам банкам з державного бюджету, що на кінець 2023 року сягне 5 млрд грн», — зауважив Гетманцев.

Він зазначив, що програма пільгових кредитів «5−7-9%» продовжує відігравати ключову роль у пожвавленні кредитування, але в умовах обмежених бюджетних ресурсів у 2024 році вона має бути модифікована.

«Насамперед, з метою більш таргетованої підтримки МСБ та вразливих до безпекових ризиків підприємств. Уряд має підготувати концепцію трансформації програми до кінця першого кварталу 2024 року у рамках оновленого меморандуму з МВФ», — додав Гетманцев.

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Нагадаємо

У держбюджеті на 2024 рік передбачено 18 млрд грн на компенсацію відсотків за пільговими кредитами за програмою «5−7-9».