Курс валют на вечір 26 грудня: на міжбанку долар впав на копійку

Протягом дня курс валют на міжбанку спочатку зріс, а потім впав. Зрештою до закриття д ня курс долара впав на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 26 грудня Закриття 26 грудня Зміни долар 37,52/37,55 37,52/37,54 0/1 євро 41,36/41,38 41,37/41,39 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,70−41,90 грн.

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