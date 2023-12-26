Протягом дня курс валют на міжбанку спочатку зріс, а потім впав. Зрештою до закриття дня курс долара впав на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі та у продажу.
26 грудня 2023, 17:33
Курс валют на вечір 26 грудня: на міжбанку долар впав на копійку
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Відкриття 26 грудня
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Закриття 26 грудня
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Зміни
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37,52/37,55
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37,52/37,54
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0/1
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41,36/41,38
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41,37/41,39
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,70−41,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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