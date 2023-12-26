Тайвань розширює санкції проти росії та білорусі

Міністерство економіки Тайваню розширило список санкційних товарів для росії та її союзника білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях. Про це повідомляє Reuters.

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Тайвань засудив атаку росії та вже приєднався до санкцій Заходу, хоча це значною мірою символічно, оскільки існує лише мінімальна пряма торгівля між островом і росією.

Санкційні товари

Список санкційних товарів включає обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та ліки, доповнюючи попередні санкції, які вже були спрямовані на індустрію чіпів.

Нові санкції відповідають тим, які вже оголосили Європейський Союз, Сполучені Штати та інші країни, йдеться в заяві міністерства.