Ефіопія опинилася на межі дефолту після того, як вона не змогла виплатити відсотки за боргом після закінчення пільгового періоду минулого понеділка. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

11 грудня ця країна мала сплатити купон на $33 млн, але уряд не захотів робити платіж, продовжуючи ставитися до всіх кредиторів однаково, згідно з заявою міністра фінансів Ефіопії.

Платіж не було і не буде виплачено, оскільки країна досягла угоди з двосторонніми кредиторами про призупинення виплат за боргом.

Тим самим Ефіопія стала черговою країною, що розвивається, що допустила дефолт по єврооблігаціям в останні роки, включаючи Замбію, Гану і Шрі-Ланку.

У зустрічній пропозиції про реструктуризацію боргу уряд попросив власників облігацій продовжити термін погашення з липня 2028 року до січня 2032 року та знизити відсоткову ставку купона з нинішніх 6,625% до 5,5%. Номінальна вартість боргу залишиться на рівні $1 млрд.

Ефіопія прагне переглянути свої боргові зобов'язання в рамках структури «Великої двадцятки», особливо після того, як Замбія та Гана досягли прогресу в реструктуризації боргів.