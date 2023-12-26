Страховики розкриватимуть інформацію про продукти на своїх сайтах

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2023, 16:53

Страховики розкриватимуть інформацію про продукти на своїх сайтах

Нацбанк визначив вимоги до мінімального обсягу інформації, яка надається споживачеві про страховика та страховий продукт, включаючи інформаційний документ про стандартний страховий продукт на власних вебсайтах страховиків та страхових посередників, а також форму та порядок розкриття такої інформації.

Нацбанк визначив вимоги до мінімального обсягу інформації, яка надається споживачеві про страховика та страховий продукт, включаючи інформаційний документ про стандартний страховий продукт на власних вебсайтах страховиків та страхових посередників, а також форму та порядок розкриття такої інформації.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо розкриватимуть страховики З метою встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися споживачеві до укладення договору страхування, страховики та страхові посередники розкриватимуть на власних вебсайтах (на окремих вебсторінках з інформацією про страховий продукт) ключову інформацію, необхідну споживачеві для ознайомлення з умовами страхового продукту, а саме:інформацію про об'єкт страхування, страхові ризики та страхові випадки;розміри страхової суми (включаючи ліміти відповідальності), премії та франшизи;територію дії договору;умови здійснення страхових виплат (включаючи винятки із страхових випадків та підстави для відмови у здійсненні страхової виплати).
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що розкриватимуть страховики

З метою встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися споживачеві до укладення договору страхування, страховики та страхові посередники розкриватимуть на власних вебсайтах (на окремих вебсторінках з інформацією про страховий продукт) ключову інформацію, необхідну споживачеві для ознайомлення з умовами страхового продукту, а саме:

  • інформацію про об'єкт страхування, страхові ризики та страхові випадки;
  • розміри страхової суми (включаючи ліміти відповідальності), премії та франшизи;
  • територію дії договору;
  • умови здійснення страхових виплат (включаючи винятки із страхових випадків та підстави для відмови у здійсненні страхової виплати).
  • порядок оподаткування страхових виплат і застосування податкових пільг та умови зменшення розмірів страхових сум (за класами страхування життя).

Крім того, страховики та страхові посередники повинні розміщувати на таких вебсторінках інформаційний документ про стандартний страховий продукт, в якому стисло викладено найважливіші умови страхового продукту. Це дасть змогу споживачеві детальніше ознайомитися з особливостями страхового продукту до укладення договору страхування та порівняти його з аналогічними страховими продуктами інших страховиків.

Також, страховики на власних вебсайтах розкриватимуть інформацію про черговість задоволення вимог, які можуть виникнути у споживачів у разі банкрутства страховика, а саме про черговість здійснення страхових виплат за договорами страхування та повернення ним частини сплаченої страхової премії.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року. У постанові визначено, що перехідний період для страховиків і страхових посередників для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог вищезазначеного Положення становить шість місяців.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами