Вартість знищеного у Феодосії десантного корабля становить близько $85 мільйонів — ЗМІ

У ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила у районі Феодосії великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ». Українська редакція Forbes оцінює його вартість у близько $85 млн.

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Під час оцінки враховано факт, що «Новочеркаськ» за характеристиками схожий на ВДК «Саратов» 1964 року будівництва, який оцінюється у $75 млн. Водночас «Новочеркаськ» на 23 роки молодший (1987 рік спуску на воду).

Для порівняння: у 2012 році росіяни побудували більший та сучасніший ВДК «Іван Грен» за $160 млн.

ВДК «Новочеркаськ»

ВДК «Новочеркаськ» (ВДК-46) — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II), що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ рф. Його будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Нагадаємо

Найбільша перемога України на морі сталася з використанням ракет «Нептун», завдяки яким поблизу острова Зміїний ЗСУ вдалося потопити крейсер «Москва», вартістю $750 млн.