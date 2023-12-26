Вартість знищеного у Феодосії десантного корабля становить близько $85 мільйонів — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2023, 15:41

Вартість знищеного у Феодосії десантного корабля становить близько $85 мільйонів — ЗМІ

У ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила у районі Феодосії великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ». Українська редакція Forbes оцінює його вартість у близько $85 млн.

У ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила у районі Феодосії великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ».
Фото: росЗМІ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Під час оцінки враховано факт, що «Новочеркаськ» за характеристиками схожий на ВДК «Саратов» 1964 року будівництва, який оцінюється у $75 млн. Водночас «Новочеркаськ» на 23 роки молодший (1987 рік спуску на воду).

Для порівняння: у 2012 році росіяни побудували більший та сучасніший ВДК «Іван Грен» за $160 млн.

ВДК «Новочеркаськ»

ВДК «Новочеркаськ» (ВДК-46) — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II), що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ рф. Його будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Нагадаємо

Найбільша перемога України на морі сталася з використанням ракет «Нептун», завдяки яким поблизу острова Зміїний ЗСУ вдалося потопити крейсер «Москва», вартістю $750 млн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
26 грудня 2023, 16:31
#
Демонтувати бо його раніше тут не було.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами