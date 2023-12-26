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26 грудня 2023, 13:10

Ціни на золото перевищили позначку $2060

Ціни на золото зросли у вівторок під час азіатських торгів, вийшовши з торгового діапазону, що спостерігався протягом більшої частини грудня, оскільки слабкі дані щодо інфляції в США сприяли зростанню надій на дострокове зниження процентної ставки у 2024 році. Про це пише Investing.

Ціни на золото зросли у вівторок під час азіатських торгів, вийшовши з торгового діапазону, що спостерігався протягом більшої частини грудня, оскільки слабкі дані щодо інфляції в США сприяли зростанню надій на дострокове зниження процентної ставки у 2024 році.
Фото: depositphotos

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Торги на біржі

На останніх сесіях жовтий метал демонстрував сильне зростання після того, як дані щодо індексу цін PCE — кращого показника інфляції Федеральної резервної системи США — виявилися слабшими за очікування.

Дані, отримані після «голубиних» сигналів ФРС на її заключному засіданні у 2023 році, посилили надії на те, що центральний банк США може почати знижувати відсоткову ставку вже у березні 2024 року.

Це створює сприятливі перспективи для золота, оскільки висока відсоткова ставка підвищує альтернативні витрати інвестування в зливки.

О 23:58 за східним часом (00:58 за Грінвічем) спотове золото зросло на 0,5% до $2 064,16 за унцію, а ф'ючерс на золото зі строком у лютому подорожчав на 0,3% до $2 075,10 за унцію.

Читайте: Наступного року на золото очікує шалене зростання: як цим прогнозом скористався «Мінфін»

Спотове золото також вийшло з торгового діапазону від $2000 до $2050, що встановився протягом більшої частини грудня, і тепер торгується менш ніж $100 від рекордного максимуму $2130 за унцію, досягнутого на початку місяця.

М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції PCE, опубліковані в п'ятницю, змусили трейдерів підвищити надії на те, що центральний банк почне знижувати відсоткову ставку вже в березні 2024 року.

Інструмент моніторингу ставки від CME Group показав, що трейдери оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року більш ніж у 70%. Goldman Sachs вважає, що після березневого зниження ставки центральний банк США проведе ще 2 зниження у першій половині 2024 року, а також ще 2 рази знизить ставку пізніше цього року.

Проте низка чиновників ФРС попередила, що надії на раннє зниження ставки центральним банком можуть бути надто оптимістичними.

Проте у вівторок долар опустився майже до 5-місячного мінімуму, а прибутковість за казначейськими облігаціями також впала. Золото виграло від цієї торгівлі.

Жовтий метал може виграти від погіршення глобальних економічних умов наступного року, оскільки наслідки жорсткої грошово-кредитної політики відчуваються основними економіками.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на азійських торгах у вівторок, продовживши нещодавнє зростання на тлі деякого оптимізму щодо перспектив червоного металу у 2024 році.

Як торгується мідь

Ф'ючерс на мідь із терміном у березні виріс на 0,4% до $3,9153 за фунт.

У той час як недавнє падіння долара стало ключовою точкою підтримки для червоного металу, очікування поліпшення попиту у 2024 році також надали підтримку міді, особливо на тлі попиту, що росте, на електромобілі по всьому світу. Червоний метал є ключовим компонентом у батареях та електроніці.

Також очікується, що постачання міді скоротяться у зв'язку із закриттям великих шахт у Панамі та Перу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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