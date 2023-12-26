Клієнти Mt. Gox почали отримувати виплати та блокування коштів в MEXC: що нового на крипторинку

Клієнти Mt. Gox почали отримувати перші виплати — ЗМІ

Деякі клієнти збанкрутілої біржі Mt. Gox заявили про отримання компенсаційних виплат. Про це повідомляє Cointelegraph.

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, їм нарахували компенсацію за біткоїни, заблоковані на біржі з лютого 2014 року.

Зокрема, один із користувачів Reddit опублікував скріншот з електронним листом, що містить квитанцію про оплату через платіжний сервіс PayPal.

Ще один клієнт Mt. Gox підтвердив отримання часткової компенсації в розмірі 30 283 єн, що становить близько $200 за поточним обмінним курсом. Тим часом він все ще очікує на виплату суми, що залишилася.

Уперше повідомлення про початок виплат від компанії-банкрута з’явилося в X (раніше Twitter) 21 грудня. Один із користувачів підтвердив отримання банківського переказу в японських єнах.

Нагадаємо, криптовалютна біржа Mt. Gox закрилася 2014 року після злому, збиток від якого склав 850 000 BTC (понад $36 млрд за курсом на момент написання новини). Клієнти біржі майже десять років чекають на повернення коштів.

Японія хоче скасувати корпоративний податок на нереалізований прибуток від криптовалют

Уряд Японії на офіційному рівні затвердив зміни до податкового режиму на 2024 рік. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За наявною інформацією, у керівництві країни схвалили скасування корпоративного податку на нереалізований прибуток від криптовалют. Спочатку правки внесла Японська асоціація бізнесу у сфері криптоактивів. Пізніше цю ініціативу підтримало Агентство фінансових послуг.

Тепер рішення уряду має затвердити парламент Японії, включно з Палатою представників і Палатою радників. Правки можуть бути схвалені законодавцями на засіданні в січні 2024 року.

Відповідно до нових правил, компанії будуть зобов’язані сплачувати податок тільки в разі продажу криптоактивів. Нині збори зачіпають різницю між балансовою та ринковою вартістю коштів станом на кінець фіскального року.

Японська влада сподівається, що новий режим полегшить податковий тиск на фірми з галузі цифрових активів. Зміни також можуть залучити в країну інституційних інвесторів і великих гравців криптосегмента, вважають у керівництві держави.

Користувачі MEXC поскаржилися на блокування коштів. Криптобіржа це спростовує

Кілька трейдерів, які використовують криптовалютну біржу MEXC, повідомили про замороження і конфіскацію коштів. Представники платформи пояснили ситуацію «ненормальною торговою активністю».

Постраждалі стверджують, що MEXC блокує кошти на основі «аналізу ризиків». Втрати нібито обчислюються сотнями тисяч доларів. Деякі поскаржилися на затримки виведення активів. У компанії назвали подібні заяви «наклепом».

За останні кілька днів низка користувачів повідомила про затримки з виведенням коштів. Труднощі при знятті виникають навіть у невеликих мережах.

У відповідь на претензії в MEXC запевнили, що біржа «працює безперебійно».

«Останнім часом у мережі циркулюють чутки в спробах зганьбити платформу шляхом поширення дезінформації та необґрунтованих тверджень… Ми категорично проти будь-якої форми наклепу та/або поширення неправдивої інформації. У відповідь на такі необґрунтовані звинувачення ми залишаємо за собою право подати до суду», — заявили представники компанії.

ЦБ Нігерії скасував заборону на криптовалютні операції

Центральний банк Нігерії зняв заборону на операції з криптовалютами та заявив про необхідність регулювання ринку. Про це повідомляє Reuters.

Новий циркуляр містить правила для банків і фінансових установ з обслуговування криптовалютних компаній, включно з дозволом відкривати їм рахунки та надавати розрахункові послуги.

Постачальникам послуг віртуальних активів зі свого боку необхідно отримати ліцензію центробанку.

Водночас для самих банків зберігається заборона на торгівлю, зберігання та операції з криптовалютами, що діє з лютого 2021 року.

Регулятор пояснює це ризиками відмивання грошей і фінансування тероризму.