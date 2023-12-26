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26 грудня 2023, 11:17

OpenAI може стати одним із найдорожчих стартапів у світі

OpenAI, розробник ChatGPT, може стати одним із найдорожчих стартапів у світі. Компанія веде переговори про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд або вище. Про це пише Bloomberg.

OpenAI, розробник ChatGPT, може стати одним із найдорожчих стартапів у світі.

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Перспективи компанії

Ця угода стане поворотним моментом для OpenAI, яка вже є однією з найцінніших технологічних компаній у світі. За оцінкою CBInsights, компанія має вартість у $77 млрд.

Якщо раунд фінансування відбудеться за планом, це зробить OpenAI другим за цінністю стартапом у США, поступившись лише корпорації Space Ілона Маска.

OpenAI також обговорює питання залучення фінансування для нового виробництва чіпів спільно з компанією G42, яка базується в Абу-Дабі.

Криза OpenAI

Компанія пережила непростий період у 2023 році. У листопаді Сем Альтман, співзасновник і генеральний директор OpenAI, був звільнений з посади. Згодом з’явилася інформація, що напередодні звільнення дослідники компанії надіслали раді директорів листа із попередженням про «потужне відкриття в галузі штучного інтелекту, яке може загрожувати людству». Це й підштовхнуло раду директорів звільнити Альтмана, пише Reuters. Втім, після того, як на його сторону стали майже всі працівники компанії, рада директорів була розпущена й Альтман повернувся до OpenAI на свою посаду.

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Джерело: Мінфін
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