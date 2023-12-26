Курс валют на 26 грудня: в банках долар додав п'ять копійок

У вівторок, 26 грудня, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 5 копійок. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,15, євро — 41,70−41,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,52−37,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,36−41,38 грн/євро.

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