Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 354 960 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 грудня 2023, 8:14
Втрати ворога за 25 грудня: 1010 російських окупантів, 22 танки та 1 корабель
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Втрати ворога
- особового складу — близько 354960 (+1010) осіб,
- танків — 5899 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 10956 (+37) од,
- артилерійських систем — 8366 (+19) од,
- РСЗВ — 934 (+0) од,
- засоби ППО — 614 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6458 (+22),
- крилаті ракети — 1618 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11109 (+34) од,
- спеціальна техніка — 1239 (+5)
Джерело: Мінфін
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