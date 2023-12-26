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26 грудня 2023, 8:54

Активність у сфері M&A у світі впала до найнижчого рівня за останні 10 років — Reuters

У 2023 році активність у сфері злиттів і поглинань (M&A) у світі впала до найнижчого рівня за останні десять років, оскільки високі відсоткові ставки й економічний спад негативно вплинули на впевненість компаній в укладанні угод, але банкіри та юристи очікують, що вона відновиться після поліпшення умов. Про це пише Reuters.

У 2023 році активність у сфері злиттів і поглинань (M&A) у світі впала до найнижчого рівня за останні десять років, оскільки високі відсоткові ставки й економічний спад негативно вплинули на впевненість компаній в укладанні угод, але банкіри та юристи очікують, що вона відновиться після поліпшення умов.
Фото:depositphotos

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Ринок M&A

Згідно з останніми даними Dealogic, загальний обсяг угод злиття та поглинання впав на 18%, майже до $3 трлн, що є найнижчим показником з 2013 року, коли обсяг угод становив $2,8 трлн.

Учасники угод звинувачують у цьому високі відсоткові ставки, через які приватним інвестиційним компаніям і компаніям із низьким кредитним рейтингом стало дорожче залучати фінансування для поглинань. Водночас економічна невизначеність і волатильність ринку ускладнили для покупців і продавців процес узгодження ціни угоди.

«Ми були здивовані тим, наскільки складно було укладати угоди у 2023 році. Я думаю, що пожвавлення на ринку злиттів і поглинань буде, але скільки з них дійсно з'явиться 2024-го, а скільки буде підготовкою до 2025 року, ще належить з'ясувати», — сказав Пол Таубман, засновник і генеральний директор бутикового інвестиційного банку PJT Partners.

Обсяги злиттів і поглинань у США — найбільшому у світі ринку інвестиційних банківських послуг — знизилися на 8%, до $1,42 трлн.

Обсяги в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні скоротилися ще більше — на 32% та 20% відповідно.

Обсяги викупу за участю приватного капіталу в усьому світі впали на 38% — до $433,6 млрд, оскільки фінансові спонсори скоротили викупи з використанням позикового капіталу (LBO) і продали меншу кількість компаній.

«На піку своєї активності на частку прямих інвестицій припадало приблизно 30% угод, а за останні 12 місяців цей сектор був практично відсутній у потоці угод», — говорить Авінаш Мехротра, співголова відділу злиттів і поглинань у Північній та Південній Америці Goldman Sachs (GS.N).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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