До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та у продажу.
25 грудня 2023, 17:29
Курс валют на вечір 25 грудня: євро у банках по 42, долар теж росте
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Відкриття 25 грудня
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Закриття 25 грудня
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Зміни
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37,46/37,49
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37,52/37,55
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6/6
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41,26/41,28
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41,41/41,43
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15/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,15 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,03−38,20, євро — 41,70−41,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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