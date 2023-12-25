Курс валют на вечір 25 грудня: євро у банках по 42, долар теж росте

До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 25 грудня Закриття 25 грудня Зміни долар 37,46/37,49 37,52/37,55 6/6 євро 41,26/41,28 41,41/41,43 15/15

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,15 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,03−38,20, євро — 41,70−41,95 грн.

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