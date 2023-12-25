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25 грудня 2023, 16:05

Fundstrat: ринок США може розраховувати на «подушку безпеки» $6 трлн

Дослідницька команда Fundstrat підрахувала, що фондовий ринок США може отримати вигоду з рекордної суми коштів у розмірі $5,9 трлн у 2024 році: така кількість готівки стане «подушкою безпеки», і майбутні падіння ринку будуть короткочасними, пише Business Insider.

Дослідницька команда Fundstrat підрахувала, що фондовий ринок США може отримати вигоду з рекордної суми коштів у розмірі $5,9 трлн у 2024 році: така кількість готівки стане «подушкою безпеки», і майбутні падіння ринку будуть короткочасними, пише Business Insider.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЕксперти радять купувати при незначних спадах у найближчі тижні та місяці, швидше за все, можна буде купити

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Експерти радять купувати при незначних спадах у найближчі тижні та місяці, швидше за все, можна буде купити", — сказав Fundstrat.

Зокрема, технічний стратег Fundstrat Марк Ньютон зазначив, що зростаюча кількість готівки буде потужною підтримкою фондового ринку у 2024 році.

Інтерес до грошових активів цього року виник завдяки 5% ставці ФРС, при цьому загальний обсяг готівки, що знаходиться на другорядному ринку, досяг $5,88 трлн, що на 24% більше, ніж торік — $4,73 трлн.

Така маса готівки має стати джерелом втіхи для ринкових «биків», тож незначні спади найближчим часом, ймовірно, можна буде купити.

Експерт додав, що грошові фонди можуть почати використовувати ці активи вже в новому календарному році, щойно відбудеться ребалансування на ринку, що може ще більше сприяти ралі.

Джерело: Мінфін
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