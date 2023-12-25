Курс валют на 25 грудня: в обмінниках долар подорожчав на 29 копійок, євро — на 18 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 29 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро зріс на 18 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 41,26 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,19−38,20, євро — 41,78−41,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,45−37,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,26−41,28 грн/євро.

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