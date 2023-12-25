Президент Аргентини Мілей заявив про інтерес Маска до аргентинського літію

Ілон Маск зацікавився родовищами літію в Аргентині. Про це заявив новий президент країни Хав'єр Мілей в ефірі місцевого телеканалу Canal 13. Запис передачі опубліковано на сайті каналу.

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За словами Мілея, Маск заявив про свій інтерес у телефонній розмові з ним.

Крім того, в аргентинському літії зацікавлені «уряд США та американські компанії», заявив президент. Він додав, що має намір створити правову базу, щоб вони могли заробляти гроші на інвестиціях в аргентинську економіку.

Раніше Мілей обіцяв скасувати в Аргентині регулювання супутникових інтернет-послуг, щоб «дозволити прийти в країну таким компаніям, як Starlink», повідомляє La Nacion. Starlink — підрозділ заснованої Маском космічної компанії SpaceX, який спеціалізується на супутниковому інтернеті.

Літій, у тому числі використовується при виробництві акумуляторів для електромобілів.

Інтерес Маска

Торік Маск заявив, що компанія Tesla, яку він очолює, може самостійно зайнятися видобутком літію, вартість якого досягла «божевільного рівня».

«Дефіциту самого елемента немає, літій [можна знайти] практично в будь-якій точці Землі, але темпи видобутку/переробки низькі», — зазначив Маск.

У липні 2022 року бізнесмен написав на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter), що літієві акумулятори — це «нова нафта». Навесні в Техасі розпочалося будівництво нового заводу Tesla з переробки літію, який має запрацювати у середині 2024 року. Компанія планує інвестувати у будівництво $375 млн.

Аргентина є четвертим найбільшим виробником літію у світі і разом з Чилі та Болівією знаходиться в так званому «літієвому трикутнику», де знаходиться більш ніж половина світових запасів металу, писав Reuters.

Лібертаріанець Хав'єр Мілей наприкінці листопада переміг на виборах президента Аргентини за результатами другого туру. У ході передвиборчої кампанії він обіцяв провести в країні безпрецедентні реформи, включаючи скорочення соціальних видатків, ліквідацію центробанку, заборону абортів, доларизацію економіки, максимальне зближення зі США та розрив відносин із Бразилією та Китаєм.