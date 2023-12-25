Минулої доби українські захисники ліквідували ще 760 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 353 950 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 грудня 2023, 8:10
Втрати ворога за 24 грудня: 760 російських окупантів, 19 танків, 32 БПЛА та 2 літаки
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Втрати ворога
- особового складу — близько 353950 (+760) осіб,
- танків — 5877 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 10919 (+31) од,
- артилерійських систем — 8347 (+33) од,
- РСЗВ — 934 (+2) од,
- засоби ППО — 613 (+2) од,
- літаків — 329 (+2) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6436 (+32),
- крилаті ракети — 1616 (+2),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11075 (+53) од,
- спеціальна техніка — 1234 (+5)
Джерело: Мінфін
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